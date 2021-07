‘Jongeren met messen’ zorgen voor overlast op Arnhemse kermis; organisatie neemt maatregelen

UPDATEARNHEM - Kermisorganisator Frans Stuy kondigt aan dat hij ‘buurtvaders’ gaat inzetten om te voorkomen dat een groep jongeren overlast veroorzaakt bij de megakermis in Gelredome in Arnhem.

Hij bevestigt het verhaal van de politie Arnhem Zuid op Facebook dat er de afgelopen dagen een aantal incidenten geweest zijn ‘met jongeren die zich vervelend gedroegen’. Het zou gaan om een groep van tien tot twintig jongeren die 's avond actief is op en rond de kermis.

Agenten stelden vast dat deze jongeren bewust de capuchons van hun jacks en hoodies ver over hun hoofd heen trokken om onherkenbaar te blijven. ‘Ook zijn er tijdens deze incidenten bij meerdere jongeren messen aangetroffen. Laten we met zijn allen proberen de kermis een feestje te houden. Daar horen geen messen of andere wapens bij. Ook het dragen van gezichtbeschermende kleding wordt niet meer geaccepteerd.’

Strengere controles

De politie kondigt strengere toegangscontrole aan met fouillering. ‘Als je je misdraagt word je van het terrein afgezet. Je bent dan niet meer welkom!’

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om kleine groepjes jongeren die rondhangen, pakweg vijf per groep, die je ziet samenklonteren tot een grotere groep. ,,Dat heeft op twee avonden tot problemen geleid. We hebben contact gelegd met de organisatie om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen en dat heeft vrijdag al gewerkt. Er waren toen geen problemen meer, daar zijn we blij mee.’’

Quote De jongeren die messen bij zich hadden hebben daarmee niet gedreigd Politiewoordvoerder

,,De jongeren die messen bij zich hadden hebben daarmee niet gedreigd, dat wil ik wel benadrukken. Er is ook geen enkel moment geweest dat ze tevoorschijn gehaald zijn en gebruikt. We nemen ze natuurlijk wel in beslag” , aldus de woordvoerder.

De politie kent het verhaal van de buurtvaders niet. ‘Er zijn wel straatcoaches ingezet om de jongeren aan te spreken Ze kennen de jongeren en hebben contact met hen. Daar zijn we heel blij mee.”

Volledig scherm Ingangscontrole bij de opening van de megakermis bij Geldedome in Arnhem. Regen was toen reden om een capuchon te dragen maar dat wordt niet meer geaccepteerd na enkele incidenten met de jeugd in de avond. © ANP/Jeroen Jumelet

'Klein groepje van 13, 14 jaar oud zorgt voor problemen’

Stuy stelt dat een ‘klein groepje jongeren’ voor de problemen zorgt. ,,Het zijn jongens die geen centjes op zak hebben en bij elkaar gaan staan. Ze zijn 13, 14 jaar. Gisteren en eergisteren zijn ze netjes van het terrein afgezet. Daar blijven ze dan rondhangen. Het duurt een paar minuten, er is echt geen gedonder.’’

Quote Toen mijn vader vroeger op de kermis stond met zijn botsauto's in Rotterdam en op andere plekken was er ook wel eens wat Frans Stuy, Organisator kermis GelreDome

,,De politie komt er dan direct bij, die staan daar te wachten voor als er problemen zijn. De agenten gaan dan met ze praten, daarna gaan ze rustig weg. De politie laat zien dat ze er zijn, dat is heel goed. We hebben security, er is ingangscontrole. Iedereen moet zijn tas open gooien.”

Volledig scherm Frans Stuy: ‘Kermis gaat niet altijd netjes. Waar jeugd is heb je altijd wat. Dat is overal zo, niet alleen bij de kermis.” © ANP

‘De kermis is gewoon veilig’

Op Facebook van de politie van Arnhem-Zuid vragen sommigen bezoekers zich in hun reactie af of ze nog veilig naar de kermis kunnen met hun kinderen.

Stuy: ,,Natuurlijk, anders zouden we hier toch niet staan? In de middag zie hier alleen gezinnen lopen, zij merken er helemaal niets van. 's Avonds moeten we opletten, maar eigenlijk pas na negen uur, half tien. Ik ben inmiddels zestig jaar. Toen mijn vader vroeger op de kermis stond met zijn botsauto's in Rotterdam en op andere plekken was er ook wel eens wat. Kermis gaat niet altijd netjes. Waar jeugd is heb je altijd wat. Dat is overal zo. Niet alleen bij de kermis. Ga dit niet overdrijven allemaal, want dan krijg je juist meer ellende.”

Stuy zegt via bezoekers contact te hebben gelegd met buurtvaders, uit de omgeving van GelreDome. Die moeten 's avonds ingezet worden om overlast van jongeren in de hand te houden.

‘Kermiskoning’ Koning Frans Stuy kreeg in 2019 de erepenning van de stad Amsterdam. Veel lof kreeg hij toegezwaaid omdat hij al 25 jaar Marokkaanse jongeren helpt die dreigen te ontsporen. Onruststokers op zijn kermissen geeft hij een baantje als beveiliger. Onder het motto ‘Naar hen wordt tenminste geluisterd.’