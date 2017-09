Jongetje (10) dat onwel werd op schoolplein in Arnhem overleden

De leerling zakte op het schoolplein van de Jeroen Boschschool in Arnhem in elkaar en werd ter plaatse gereanimeerd. Eerst door docenten, daarna door politieagenten en ambulancebroeders. Het voorval had grote impact op de school, daarom werd Slachtofferhulp ingeschakeld.



Zaterdag komen spelers, begeleiders en ouders van het team van Eldenia waar de jongen speelde bij elkaar. De wedstrijd die op het programma staat is afgelast. ,,Andere teams spelen met rouwbanden en we houden een minuut stilte’’, zegt de woordvoerder. De vlag op het sportpark aan de Westerveldsestraat in Elden gaat halfstok.