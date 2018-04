Jongetje (5) overleden bij brand op woonwagenkamp in Arnhem

Vier andere leden van het gezin konden uit het brandende huis komen. Zij hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Over hun toestand is niets bekend.



Ook zijn er twee honden en een kat overleden. De dierenambulance heeft de stoffelijke overschotten opgehaald.



De brandweer werd rond 08.15 uur opgeroepen voor de brand. De woonwagen stond toen van binnen al volledig in brand. Meteen is gezocht naar twee mensen die nog binnen zouden zijn. Het bleek uiteindelijk alleen om het jongetje te gaan. De vader van het gezin is nog terug naar binnen gegaan om zijn zoontje te redden. Dat is niet gelukt.