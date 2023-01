Joop Legerstee (1951 -2022) was een stille kracht die de Ome Joops Tour van zijn vader op eigen manier voortzette

Arnhem coulant voor onderne­mers bij terugbeta­ling coronas­teun: ‘We zien ze soms weer door zware tijd heen gaan’

ARNHEM - Ondernemers die niet in staat zijn hun coronasteun terug te betalen in deze tijd van zwaar gestegen energiekosten en inflatie, kunnen op coulance rekenen in Arnhem. Er komt een regeling voor uitstel en spreiding van betaling voor 243 ondernemers die bij de gemeente geld hebben geleend om hun bedrijf te redden.

