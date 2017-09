Josephine Coffee uit Arnhem op 1 in Koffie Top 100

Elders

Ook elders in de regio kun je een aardige koffie krijgen als we de lijst mogen geloven. Coffeelovers Mariënburg uit Nijmegen staat op plek 13 in de ranglijst, Caspar uit Arnhem op 20 en Hotel Papendal en Hemels uit dezelfde stad op respectievelijk 27 en 32. Het Moment in Huissen staat op 37. Schenkerij De Beurs uit Geldermalsen staat ook bij de eerste 50, namelijk op 46.