Joy Doornkamp deed examen Engels: ‘Door corona had ik geen motivatie meer, maar gaat nu weer goed’

The Move herleeft met maandelijk­se avond in Café Kroon. Mét DJ Fred, maar niet na midder­nacht

ARNHEM - ,,Jullie zullen zien dat Arnhem best zonder The Move kan!” Met die woorden nam eigenaar Fred van de Peppel in december 2020 afscheid van het danscafé in de Varkensstraat. Zes jaar daarvoor had hij dat met een compaan nog van de ondergang gered. Want Arnhem zonder The Move, dat kon niet, vond hij destijds.

18 mei