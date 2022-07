Juni Modemaand is een schot in de roos: bezoekers komen zelfs uit Italië, maar Arnhemmers blijven weg

In juni bezochten 700.000 mensen de Arnhemse binnenstad. Dat is drie keer zo veel als in dezelfde maand een jaar geleden. ,,Het was goed druk in het centrum. Weer op het niveau van voor corona”, zegt Sander Wind van Binnenstad Arnhem. ,,Beide modefestivals hebben geholpen om mensen naar de stad te trekken.” Exacte bezoekersaantallen ontbreken nog. De cijfers van de bijna honderd onderdelen moeten nog bij elkaar worden opgeteld.