KAART | Deze gemeenten zijn het duurst om in te wonen

In totaal hebben de Nederlandse gemeenten zo’n 11,3 miljard euro aan inkomsten begroot, tegenover zo’n 10,8 miljard in 2020. Dat is een stijging van meer dan vier procent, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Bijna driekwart van de gemeentelijke belastingen wordt opgehaald uit de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Volgens het statistiekbureau stijgt de opbrengst uit deze heffingen dit jaar flink: voor de afvalstoffenheffing gaat het om de grootste stijging sinds 1995. De stijging van de reinigingsheffingen wordt veroorzaakte door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval. Dit vertaalt zich in hogere heffingen. De afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten mogen niet meer opbrengen dan de bijbehorende taak of dienst kost. Voor de ozb gaat het om de grootste stijging sinds 2004. Volgens het CBS geven veel gemeenten aan dat een (extra) verhoging van de ozb één van de maatregelen is om de begroting sluitend te maken. De verandering van de opbrengst ozb wordt bepaald door de ontwikkeling van de waarde van vastgoed zoals woningen (WOZ-waarde). De tarieven worden door de gemeenteraad vastgesteld. De verwachte opbrengst stijgt relatief het hardst in Overbetuwe (+20,9 procent), Berkelland (+18,6 procent) en in het Zeeuwse Veere.

Wonen en leven in Nijmegen het duurst

Het CBS heeft ook cijfers gepubliceerd over de hoogte van de heffingen per inwoner van de gemeente. Daaruit blijkt dat in onze regio Nijmegen met 788 euro aan gemeentelijke heffingen per inwoner de duurste gemeente is om te wonen. Dat komt vooral door de hoge ozb, die goed is voor 502 euro per inwoner. Arnhem volgt op de tweede plek met 690 euro, de ozb is daar met 355 euro een stuk lager. De derde plek gaan naar Wageningen, met 642 euro per inwoner.