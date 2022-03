‘Kaas en drop, afschuwelijk!’ Maar terug naar Ierland is voor Aaron geen optie

,,In Ierland was ik een drop-out. Weer beginnen met studeren was haast onmogelijk, want veel te duur. Net als op kamers gaan. Dat is in Ierland onbetaalbaar. Eigenlijk werd ik gedwongen om naar het buitenland te gaan.

Quote Eigenlijk werd ik gedwongen om naar het buitenland te gaan Aaron Leyden In 2019 verhuisde ik naar Nederland. Ik studeer Life Sciences aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en woon in Arnhem. Vooral dat laatste is een grote vooruitgang: Arnhem is veel meer een stad dan Ennis, waar ik in Ierland woonde. Ennis is klein, er valt weinig te beleven.

In Arnhem ontdekte ik al snel de alternatieve scene, met relaxte punk kids. Mijn eerste avond uit was legendarisch. Ik ging naar Willemeen, alleen. Aan de bar raakte ik aan de praat met mensen. Amazing: tijdens mijn eerste stapnacht werd ik opgenomen in een vriendengroep waar ik nog steeds onderdeel van ben.



De euforie van mijn eerste negen maanden werd helaas gedempt door corona. Alles ging dicht: kroegen, school. Ik verloor mijn baantje bij het Holiday Inn-hotel, waardoor ik het even benauwd kreeg. Gelukkig vond ik werk als pizzabezorger. Inmiddels sta ik achter de bar in de Irish Pub op de Korenmarkt, haha. Dat voldoet aan het clichébeeld van de Ier die in het buitenland direct de Irish Pub opzoekt en daar zo ongeveer gaat wonen.

‘Wat, gebruikt hij crack?’

Ik moest wel wennen. Jullie Nederlanders dansen er niet omheen. Op de eerste dag dat je ergens werkt, krijg je direct te horen dat je iets verkeerd doet. In Ierland vinden we dat onbeleefd. En dan jullie smaak: kaas en drop, afschuwelijk! Al ben ik wel groot fan van jullie frituurcultuur.

Hoewel jullie goed Engels kunnen, wat het leren van het Nederlands vertraagt, word ik soms verkeerd begrepen. Bijvoorbeeld als ik vertel dat er goede craic was op een party. Je ziet mensen schrikken: wat, gebruikt hij crack? Terwijl craic in Ierland betekent dat er een goede sfeer hing.

Ook na mijn studie blijf ik hier. Ik zal er zeker nog familie en vrienden opzoeken, maar voor jonge mensen is er in Ierland weinig toekomst. Alles is vreselijk duur en de woningmarkt is er nog veel belabberder aan toe dan in Nederland.”