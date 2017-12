Kans op jaar leegstand voormalig V&D in Arnhem

ARNHEM - Arnhem moet er rekening mee houden dat het voormalige pand van V&D in het stadshart wel een jaar leeg zal staan als warenhuis Topshelf daar is vertrokken.

Dat stelt Krijn Taconis, hoofd Retail van het internationaal advies- en beleggingsbureau CBRE namens IEF Capital, de eigenaar van het warenhuispand. ,,We hebben te maken met een pand dat met een nieuwe winkelbestemming grote investeringen vergt, van de eigenaar en de nieuwe huurder’’, benadrukt Taconis. ,,Dan heb je te maken met kandidaten met een langetermijnstrategie en met langdurige trajecten. Op een snelle invulling in pakweg maart van volgend jaar moet je niet rekenen.’’

Land van de Markt

Volgens Taconis heeft Arnhem dat ook kunnen zien bij het pand van voorheen Esprit op het Land van de Markt. Dat gaat nu, na twee jaar leegstand, eindelijk op de schop. Eigenaar Peek & Cloppenburg ging ook niet over één nacht is. Nu liggen de wanden eruit voor een grootschalige facelift voor een megavestiging van The Sting.

P&C had geen behoefte aan tussentijds lapwerk met een tijdelijke huurder.

Topshelf langer open

Topshelf maakte gisteren bekend dat de winkel nog langer open blijft, tot half februari. De voorraden worden aangevuld met onder andere de hele winkelcollectie van Gaastra, luxe beddengoed, cadeauartikelen, woonaccessoires en kostuums. Het warenhuis leverde eerder te weinig op om de huur te kunnen betalen.

IEF was niet bereid om Topshelf tegemoet te komen. Daarom kondigde Topshelf in september zijn vertrek aan en begon met een uitverkoop. Die rendeert zo goed, met kortingen van 50 procent, dat de huur weer met een paar maanden is verlengd. Van de 35 werknemers die in Arnhem hun baan verliezen, kunnen er volgens een woordvoerder circa tien worden herplaats bij megastore Sportsworld in Beuningen.

'IKEA gaat het niet worden'

Wethouder Ron König van Economische Zaken droomde onlangs van IKEA als opvolger van Topshelf, vanwege de strategie van de Zweedse woonspecialist om de binnensteden op te zoeken. Taconis maakt aan die illusie een einde. ,,We hebben contact gehad met de wethouder en met IKEA. De redenatie achter het idee is begrijpelijk maar dit gaat het niet worden.’’

Direct na de bekendmaking dat Topshelf de deuren ging sluiten sprak Caspar Wortmann van de Vereniging Eigenaren City Arnhem VECA de hoop uit dat Hudson's Bay zijn blik zou laten rusten op het omvangrijke winkelpand. Maar een woordvoerder van deze warenhuisgigant Hudson's verklaarde direct dat Arnhem niet op de lijst staat. Taconis ziet daar nog geen verandering in. Publiekelijk speculeren over andere kandidaten doet hij niet. ,,We houden onze kaarten voor de borst.’’

Kapitale investeringen

De omvorming van de voormalige panden van V&D in Nederland vergt kapitale investeringen. IEF Capital heeft in 2016 nog jaar forse leningen afgesloten voor dat doel: 295 miljoen euro van ING en 120 miljoen euro van BerlinHyp. Het hypothekenfonds Syntrus Achmea RE&F financierde voor 65 miljoen de grondige vernieuwing van het voormalige V&D in Den Haag tot een nieuwe passage met vijf winkels waaronder Hudson's Bay.