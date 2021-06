Kans op vijf keer hoger loon voor de zwerfvuilvegers in Arnhem: van 50 cent naar 2,50 per uur

Corona op zijn retour: in deze gemeenten sloeg het virus afgelopen jaar het hardst toe

7:48 OPHEUSDEN - Onverklaarbaar: de gemeenten Rhenen, Neder-Betuwe, Tiel, Druten en Wijchen hebben sinds het uitbreken van het coronavirus in maart 2020 meer coronabesmettingen, meer ziekenhuisopnames en meer overlijdens gehad dan gemiddeld in Nederland. Maar waar dat door wordt veroorzaakt, is volslagen onduidelijk.