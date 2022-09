Kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging A325 tussen Elden en Westervoort

Zwemclub RZC neemt in Doelum afscheid van geliefde hoofdtrai­ner Egwin Janssen

RENKUM - Ook als je niet hard kon zwemmen, was je belangrijk voor hoofdtrainer Egwin Janssen van RZC in Renkum. Hij had voor iedereen aandacht. Egwin Janssen is vrijdag op 42-jarige leeftijd overleden. Deze woensdag neemt de zwemclub afscheid van hem in Doelum.

21 september