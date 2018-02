Kensington en BLØF grote namen op ASM Festival in Arnhem

Dancetour

,,We hebben ernaar gestreefd om in ieder genre de beste artiesten naar Arnhem te halen’’, zegt programmeur Dirk Malschaert van BOD Events, dat in Arnhem al bekend is van het gratis dancefestival Dancetour, traditioneel op Eerste Paasdag. Het ASM-Festival is niet vrij toegankelijk. Kaarten gaan 30 euro kosten.