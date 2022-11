Kerst verdrijft Sinterklaas uit Arnhemse winkeletalage: ‘Minder controverse én commercieel interessanter’

De tijd dat Arnhemmers zich in de Bijenkorf konden vergapen aan klimmende pieten die met touwen aan het plafond bungelden, is allang voorbij. Steeds meer winkeliers kiezen ervoor om in november al uit te pakken met kerstversiering, terwijl de goedheiligman aan populariteit lijkt in te boeten.

Geknutselde Poké Bowl-schaal

,,We zien dan echt dat het veel drukker is in de winkel”, vertelt verkoopster Ilse Verheij. ,,Mensen maken nog altijd massaal surprises met sinterklaas.” Niet gek dat de etalage van Pipoos dan ook volstaat met sinterklaasversiering én surprises. ,,Zelfgemaakt”, vertelt Verheij, terwijl ze wijst naar een van papier-maché geknutselde Poké Bowl-schaal. ,,Al voor de zomer zijn we begonnen met brainstormen over hoe de etalage er met sinterklaas uit komt te zien.”