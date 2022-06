Keti Koti herdenking Arnhem: ‘Hoop dat het lukt om het in Nederland te integreren’

In de stralende zon is een bont gezelschap van Arnhemmers bij elkaar gekomen om de afschaffing van de slavernij te herdenken. Vrouwen in fleurige koto’s, met hoofdtooien en mannen met herdenkingsdoeken en in kleurige shirts. Maar ook wethouders en politie zitten in het publiek. Ze luisteren naar de toespraken, de zang, muzikale intermezzo’s en voorgedragen gedichten. Allemaal staan ze stil bij het slavernijverleden, dat in drie eeuwen ook zijn sporen heeft nagelaten in Arnhem.