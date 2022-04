Kinderboek ‘Hiep, hiep, hoeree’ van Arnhemse Carolijn Leisink laat lezers kennis maken met Surinaamse cultuur

Abby is een jong meisje dat een nachtje bij oma blijft logeren. Dat loopt iets anders dan verwacht. ,,Haar oma kookt zo veel eten, dat Abby een verrassingsfeest organiseert voor familieleden en buren”, vertelt Leisink.



De cultuur van Abby is terug te zien in de details van het boek. ,,Haar oma kookt Surinaamse roti met kip, en in de woonkamer staan een paar muzikanten. Abby vindt het vooral spannend dat ze zo lang mag opblijven.”