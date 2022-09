Kinderburgemeester Sander zet zich in tegen pesten • Cocu gespot op de velden van Vitesse

Arnhem wil in sneltrein­vaart huizen bouwen, maar het spoor zit lelijk in de weg

ARNHEM - Arnhem moet over achttien jaar 16.000 woningen meer tellen dan nu het geval is. De Spoorzone Arnhem-Oost is cruciaal om dergelijke aantallen te kunnen halen. In het gebied, waaronder ook de veelbesproken Schaapsdrift valt, zouden 8000 tot 10.000 nieuwe huizen kunnen verrijzen. Maar gaat dat wel lukken?

24 september