Kinderburgemeesters, wat hebben we daar eigenlijk aan? ‘Ze leren ons wat voor hen belangrijk is’

Iedereen heeft ergens talent voor. De 11-jarige Aline Huijgen, net kinderburgemeester af in Renkum, wil niet dat kinderen denken dat ze minder goed zijn dan een ander. ,,Ik had vroeger weinig zelfvertrouwen, twijfelde of ik wel ergens talent voor had.’’ Daarom organiseert ze nu een talentenmarkt op zaterdag 9 juli in Doorwerth om andere kinderen te helpen ontdekken waar zij goed in zijn. ,,Mijn talent is koken en bakken.’’