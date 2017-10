Klachten over CDA-wethouder Rheden, maar geen aangifte

RHEDEN - Wethouder Tjebbe Vugts (CDA) van de gemeente Rheden heeft vrijdag met onmiddellijke ingang zijn functie neergelegd . Er werden recent, door personeel van de gemeente, meerdere klachten over zijn gedrag ingediend. Er is geen aangifte tegen hem gedaan, stelt de gemeente.

De meldingen over Vugts (40) zijn voor de wethouder ernstig genoeg om zijn functie per direct neer te leggen, maar hij wil zelf geen toelichting op zijn besluit geven. ,,Ik heb geen behoefte om momenteel op de situatie te reageren. Voor vragen verwijs ik naar de perswoordvoerder Johan Simon van de gemeente Rheden.’’

Onderzoek

Simon wil vanwege privacyoverwegingen niet zeggen om wat voor klachten het gaat of hoeveel klachten er over Vugts zijn ingediend. Wel wil hij kwijt dat het om klachten van ambtenaren gaat die 'door meer dan één persoon' zijn ingediend. ,,Wij hebben daar bij de gemeente een protocol voor en aan de hand van dat protocol stellen wij nu onderzoek in naar de meldingen’’, is het enige dat Simon verder over de kwestie kwijt wil. Wel voegt hij toe dat er bij de politie geen aangifte van strafbare feiten is gedaan.

Een politiewoordvoerder wil daar desgevraagd niets over zeggen. ,,Op de vraag of er tegen personen aangifte is gedaan mogen wij, vanwege privacywetgeving, geen mededelingen doen.’’ De woordvoerder wijst er nadrukkelijk op dat ook in het geval dat er geen aangifte is gedaan hetzelfde antwoord moet worden gegeven.

Wachtgeld

Vugts heeft op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa-regeling) de komende drie jaar en twee maanden recht op wachtgeld. In die regeling is ook omschreven dat de reden voor ontslag geen invloed heeft op het al dan niet ontvangen van het wachtgeld. Wel is er een verplichting om een nieuwe werkkring te zoeken.

Donderslag