Klappen op vrijgezellenfeest 'echt niet mijn intentie'

ARNHEM - ,,Het was echt niet mijn intentie om een avondje uit te gaan en daarbij wat jongens in elkaar te slaan, een potje te gaan vechten’’, verzuchtte de 26-jarige man uit Wageningen woensdag in de rechtbank van Arnhem. ,,Als ik die ene avond kon terugdraaien, had ik dat zeker gedaan.’’

In de avond van 28 oktober 2016 viert hij met vrienden uit Wageningen zijn vrijgezellenfeestje in het centrum van Arnhem. Dat gaat gepaard met het nodige machtsvertoon: een portier van een horecagelegenheid op de Arnhemse Korenmarkt noemt de groep 'ronduit vervelend' en ziet dat de mannen 'constant op de zoek naar ruzie zijn.'

Snel

Die ruzie komt er ook, zei het niet op de Korenmarkt. Ter hoogte van de blikken bioscoop, op de Hoogstraat, krijgen de mannen woorden met drie Arnhemmers. Binnen de kortste keren loopt het volledig uit de hand. ,,Over en weer werden klappen uitgedeeld’’, herinnerde de Wageninger in de rechtszaal. ,,Het ging allemaal zo snel. Ik voelde me bedreigd. Wilde de boel sussen, maar moest me uiteindelijk wel verweren.’’

Uit camerabeelden blijkt dat de man daarbij meerdere klappen uitdeelt en zelfs met een terrasstoel naar de Arnhemmers gooit. Die willen vluchten, maar de Wageningse vriendengroep sluit ze in. Op Centraal Station Arnhem komt het opnieuw tot een confrontatie tussen de twee groepen. Daarbij zou één van de Wageningse vrienden zijn riem uit zijn broek hebben getrokken, om daarmee slaande bewegingen naar de Arnhemmers te maken.

Bewusteloos

Enkele maanden later gaat het weer mis: in de nacht van 17 februari van dit jaar raakt de Wageninger betrokken bij een vechtpartij in de Arnhemse discotheek De Loft. Daarbij zou hij, zo blijkt wederom uit camerabeelden, met forse kracht hebben ingetrapt op een man die op de vloer ligt. Het slachtoffer raakt bewusteloos, getuigen zien bloed uit zijn oren komen. Een hersenkneuzing, zo blijkt later. Volgens justitie heeft de Wageninger zich schuldig gemaakt aan een poging tot doodslag.

,,Het zijn twee heftige geweldsincidenten in korte tijd’’, constateerde de officier van justitie. ,,Ik kan niet anders concluderen dan dat verdachte uit was op vechten tijdens het stappen. Dat terwijl hij nota bene in zijn proeftijd liep.’’