Klarendal zucht onder parkeeroverlast: Roep om strakker handhaven in Modekwartier

,,Het effect zie je dagelijks in onze omgeving". zegt Wolter de Bes van horecagelegenheid CASPAR aan de Sonsbeeksingel. ,,Mensen parkeren in de ochtend al in Klarendal, halen hun vouwfietsje uit de auto en gaan vervolgens op een andere plek in de stad naar hun werk. Deze plekken blijven dus de hele dag bezet. Tegelijkertijd is het in Klarendal drukker geworden, met meer bezoekers bij het Modekwartier. Ik woon zelf in Klarendal. Ik heb het nog meegemaakt dat mensen in de hele wijk rondjes reden op zoek naar een plek. Maar dat rondjes rijden is helemaal uit. Nu zie je dat ze dat ze de eerste de beste stoep oprijden. Vervolgens hebben ondernemers daar weer plantenbakken neergezet. Dan zie je dat ze verderop weer parkeren op een plek waar het niet mag.”