Klik met tatoeëerder is belangrijk: ‘Ik moet het gevoel hebben: met jou kan ik een potje bier drinken’

,,Mijn eerste tattoo? Pfoe, dat is lang geleden. Ik was zestien. Een roos met prikkeldraad, destijds een symbool van strijd. Echt content was ik er niet mee. Een paar maanden later liet ik een panterkop over de roos tatoeëren.”



,,Ik ben pas goed onder komen te zitten toen een vriend, Marc van Ardenne, fanatiek begon te tatoeëren. Marc gebruikte mijn rug als kladblok. Hij zette de indiaan op mijn rug. Ik heb meerdere indianentattoos. Van kinds af aan was ik gek van cowboys en indianen. Indianen staan voor vrijheid en daar draait het leven om, toch? Ik woon zelf vrij, op een bootje. Helaas raken we onze vrijheid langzaam kwijt, we worden steeds meer betutteld. Binnenkort betaal je nog belasting voor iedere boer of scheet die je laat.”