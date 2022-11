Klimaatverandering is meer dan bosbranden, Sjoerd Arends maakt een podcastserie over hoe zijn dorp verandert

MET VIDEO Rabbijn Soetendorp geëmotio­neerd bij graven onder­duikou­ders: ‘Ik ben niet bang. Jij bent bij me”

Terwijl rabbijn Awraham Soetendorp op donderdagmiddag op het Begraafpark in Huissen in gebed is, beginnen de klokken van de Stadskerk te luiden. ,,Lo, lo, lo. Nee, nee, nee. Ik ben niet bang. Jij bent bij me”, zegt hij met een door emoties gesmoorde stem, terwijl hij staat voor het graf van zijn onderduikmoeder Maria Willemsen, die in Huissen is overleden.

10 november