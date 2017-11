Kliniek Michael P. verplaatst cliënten na dood Anne Faber

De forensisch psychiatrische kliniek van Altrecht Aventurijn in Den Dolder heeft de afgelopen weken een aantal patiënten naar andere instellingen verplaatst. Verschillende bronnen melden het AD dat Altrecht op deze manier wilde ingrijpen in de kliniek.

Kort nadat Michael P. door de politie werd opgepakt voor de moord op de Utrechtse Anne Faber, greep Altrecht Aventurijn zelf al in.

Verschillende bronnen binnen Altrecht Aventurijn bevestigen aan het AD dat minstens drie personen zijn overgeplaatst. Ze spreken van een ‘schoonveegoperatie’ door de leiding van Altrecht Aventurijn. „Een van de personen die is overgeplaatst was een heel agressief type. Hij is naar een FPK-instelling verplaatst (instelling met hoger beveiligingsniveau). En dat is maar goed ook.” Een andere bron vertelt dat een van de overgeplaatste personen een goede vriend was van P..

Drugscontrole

Ook bevestigen deze personen dat de controle op drugs veel strenger is geworden. „Het gebruik van harddrugs en softdrugs was geen probleem. Er werd binnen Altrecht Aventurijn veel geblowd. Nu wordt daar veel strenger op gecontroleerd.” Een andere bron: „Het drugsgebruik was hier groot en dat is het nog steeds, maar er is nu meer controle. De leiding probeert hier de afdeling schoon te vegen door beter te controleren en meer beveiligers neer te zetten.” Ook verklaren beiden dat de verlofaanvragen van cliënten nu veel strenger worden beoordeeld.

De kliniek raakte in opspraak nadat de 27-jarige Michael P. uit Zeewolde werd aangehouden in verband met de gewelddadige dood en verkrachting van Anne Faber (25) uit Utrecht. Zij verdween eind september na een fietstocht in de regio Utrecht en werd twee weken later gevonden in een natuurgebied in Zeewolde. P., eerder veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een dubbele gewelddadige verkrachting, verbleef bij Aventurijn in het kader van een resocialisatietraject. Het AD onthulde eerder dat P. kort nadat Anne verdween een totaal losgeslagen indruk maakte. Met een mes rende hij achter imaginaire ninja’s aan en snoof hij ritalin.

Grote vrijheden

Al snel nadat P. werd aangehouden, werd duidelijk dat patiënten van Aventurijn grote vrijheden genieten. De avondklok werd niet gehandhaafd en drugs en alcohol waren makkelijk te verkrijgen. Ook had P. een medepatiënte met wie hij een relatie had, zwanger gemaakt. De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen momenteel onderzoek naar Altrecht Aventurijn. De instelling doet ook een eigen intern onderzoek.