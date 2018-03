'Klusjesman' van Koningin van de Korenmarkt stak tonnen in haar cafés

Eigenaresse van Chinees die werd vernield door verwarde man: 'Het was heel spannend!'

12:52 DIEREN - Ze is zo geschrokken dat ze er afgelopen nacht niet van heeft kunnen slapen. ,,Het was heel spannend, heel spannend. Hij sloeg de ruit van de deur in en kwam met zijn hand door de ruit om de deur van binnenuit van het slot te halen’’, zegt eigenaresse Shui Sai Lin van Chinees restaurant Mijn Vriend aan de Doesburgsedijk in Dieren.