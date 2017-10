KNVB-beker krijgt plekje in Vitesse-tunnel

De grimmige voetgangers- en fietserstunnel onder het Nijmeegseplein werd in 2013 opgesierd met taferelen uit de historie van Vitesse. De afgelopen jaren waren de afbeeldingen door het vele verkeer nogal smoezelig geworden. ,,Maar de spinnenwebben zijn er af", zegt Dentinho. ,,We hebben meteen de boel schoongemaakt en de tunnel is weer als nieuw."



Op het nieuwe 'venster' in de 'Canon van Vitesse' is te zien hoe AZ-keeper Tim Krul in de bekerfinale mistast op een voorzet van Milot Rashica en hoe Van Wolfswinkel (die daarna ook de beslissende 0-2 zou maken) de bal achter hem tegen het net kopt.