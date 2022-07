‘Koele’ aftrap zomervakantie door Jeugdland onder het dak van GelreDome

ARNHEM - Jeugdland trapt de zomervakantie dit jaar af in stadion GelreDome in Arnhem-Zuid. Daar is morgen de traditionele Holiday Kick Off. ,,Het wordt warm volgens de verwachtingen, maar in Gelredome zit het dak dicht en is het lekker koel”, zegt coördinator Henriette Verhoeven van de Arnhemse stichting.