Koepelgevangenis Arnhem te koop voor zak geld én goed plan

Bezorgde bewoners beginnen buurtapp na dood prostituee

8:11 ARNHEM- Bezorgde bewoners van een deel van de Van Verschuerwijk in Arnhem hebben een buurtapp in het leven geroepen. Aanleiding is de onrust die in de buurt is ontstaan na de gewelddadige dood van een prostituee in een benedenwoning aan de Van Oldenbarneveldtstraat.