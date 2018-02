Koerden demonstreren massaal in Arnhem tegen Turkse luchtaanvallen

De Arnhemse Koerden hadden pamfletten ('Stand up voor Afrin', 'Handen af van Afrin, stop terreur', 'We houden niet van oorlog, we houden niet van bloed') en vlaggen meegenomen. Ze spraken luidkeels hun afschuw uit over de Turkse aanvallen op de stad in Noord-Syrië, waarbij verschillende burgers zijn gedood en verwond. Erdogan werd bij herhaling uitgemaakt voor 'terrorist', 'moordenaar' en 'kindermoordenaar'.



,,De agressie van Turkije tegen de bewoners van Afrin is een overduidelijke misdaad tegen de mensheid, een oorlogsmisdaad. De luchtaanvallen zijn niet anders dan de misdaden gepleegd door IS’’, stelt het Democratisch Centrum Koerden in Arnhem, de organisator van de demonstratie.



De ruim honderd Koerden vroegen ruim een halfuur lang de aandacht van voorbijgangers op het Gele Rijdersplein en Willemsplein. Nadien maakten ze een rondje over de singels.