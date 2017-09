Kom je niet opdagen in het restaurant? Dan ga je op de zwarte lijst!

,,Ik vind een aanbetaling vragen bij een reservering een goed idee. Het zal over een paar jaar doodnormaal zijn en hoort bij de professionalisering van de branche.’’ Hij noteert, net als meerdere zaken, wel namen van mensen die niet op komen dagen. Die zwarte lijst wordt ook gedeeld met andere zaken.



In het buitenland is creditcardregistratie of een aanbetaling doen bij het reserveren van een tafel een stuk gewoner. Nacarat, het nieuwste restaurant van Ron Blaauw in Amsterdam, is het eerste restaurant in Nederland dat sinds een maand voor alle reserveringen een aanbetaling vraagt. Dit om no-shows en late afzeggingen te voorkomen.