Koning opent vanmiddag in Arnhem vernieuwde Huis der Provincie

De koning zal met een aantal van hen spreken. Lieke Klaus uit Wijchen bijvoorbeeld is wereldtopper in het BMX. Ook praat hij met Mike van Bergen, kinderburgemeester van Overbetuwe, harpiste Merle Isabel van der Lijke uit Rheden en William Thuis uit Zevenaar, die zich inzet voor veteranen.

Renovatie

Het provinciehuis aan de Markt is in de afgelopen anderhalf jaar helemaal gerenoveerd. Op de grote binnenplaats is een groot, doorzichtig dak geplaatst. Ook van binnen ziet het gebouw, dat in 1954 werd gebouwd en een wederopbouwmonument is, er helemaal anders uit. Naast het provinciehuis is een nieuw kantoor gebouwd voor de provinciale ambtenaren. Hiervoor zijn twee oude kantoren gesloopt.