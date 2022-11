Koning Willem-Alexander hoort op bezoek in Arnhem ondernemer pleiten voor ‘snoeihard klimaatbeleid’

ARNHEM - Een ‘snoeihard klimaatbeleid’ richting producenten van fossiele energie is nodig om de markt open te breken voor schone alternatieven. Die heldere boodschap bracht Wiebrand Kout van batterijenfabriek Elestor woensdag over aan koning Willem-Alexander tijdens diens bezoek aan het waterstofcluster van Industriepark Kleefse Waard.

De koning kreeg tijdens zijn bezoek uitgebreid uitleg van de specialisten in waterstof van bedrijven als Nedstack, HyET, HyGear en HyMove. Hij liet zich informeren over de brandstofcelsystemen voor zware voertuigen, in wegtransport, landbouw, binnenvaart en openbaar vervoer. Ook kreeg hij uitleg over nieuwe systemen van opslag en vervoer van waterstof.

Volledig scherm Wiebrand Kout, oprichter van Elestor (derde van links aan tafel) pleit voor 'snoeihard klimaatbeleid' tegenover koning Willem-Alexander om echt stappen kunnen te zetten in de toepassing van schone energie. © DG

Kout was een van de mensen met wie hij sprak. De ondernemer kwam In 1996 kwam naar Arnhem voor een studie autotechniek aan de hts. Later leerde hij bij Nedstack, een spinoff van Akzo Nobel, wat een elektrochemische cel is die waterstof omzet in energie. Zijn bedrijf Elestor heeft naam gemaakt als fabrikant van batterijen voor de langdurig opslag van energie van windmolens en zonnepanelen. Hij haalde met bedrijf afgelopen zomer 30 miljoen euro op bij internationale energie-investeerders. Kout droomt van een wereld van schone energiecentrales die geen spat vervuiling meer veroorzaken.

Volledig scherm Wiebrand Kout (links) presenteert de techniek van Elestor aan koning Willem-Alexander. © Gerard Burgers

Grenzen aan alternatieve energie door lastige markt

Maar hij loopt tegen grenzen aan, zo constateert hij. En die zorgen ervoor dat de bedrijven die gespecialiseerd zijn in alternatieve energie nog altijd op achterstand staan tegenover de giganten in de oude energie. Door die achterstand is er nog altijd veel gemeenschapsgeld nodig om vooruit te komen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Quote Toen ik begon was ik een ‘angry young man’, boos over de klimaatont­wik­ke­ling. Ik ben nu twee keer zo oud en twee keer zo boos Wiebrand Kout

Volledig scherm Koning Willem-Alexander stapt in een bus die wordt aangedreven op waterstof tijdens zijn werkbezoek op het Industriepark Kleefse Waard. © Gerard Burgers

Boze jongeman die nog altijd boos is over het klimaat

,,Toen ik begon was ik een angry young man, boos over de klimaatontwikkeling”, vertelde Kout openhartig tijdens het rondetafelgesprek van de ondernemers met de koning aan het einde van het bezoek. ,,Ik ben nu twee keer zo oud en twee keer zo boos. De klimaatverandering wordt nu echt een bedreiging voor de mensheid. De techniek om hier verandering in te brengen is er. Als iedereen net zo hard zou werken als wij hier, net zoveel risico’s zou willen nemen, dan was het klimaatprobleem in vijf jaar opgelost.”

Volledig scherm Uitleg bij het productieproces van Nedstack, een bedrijf dat voorop loopt in de toepassing van brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, warmte en zuiver water. © Gerard Burgers

‘We gebruiken de atmosfeer als open riool’

,,De techniek is niet het probleem. Het probleem zit in de markt waar de vraag achterblijft. Wij moeten altijd opboksen tegen de gevestigde orde van de bestaande energiesystemen die de atmosfeer gebruikt als open riool en amper iets in de weg wordt gelegd. Ik zeg niet dat er niets wordt gedaan, maar dit is het schandaal waar het om draait. Hoe kun je dat veranderen? Dat kan alleen maar met een snoeihard klimaatbeleid jegens bedrijven die blijven vervuilen. Dat is nodig om bedrijven die groot geworden zijn omdat ze hun geld verdiend hebben in het oude systeem echt in beweging te krijgen.”

Volledig scherm Het rondetafelgesprek met koning Willem-Alexander en de ondernemers van IPKW in een bedrijfshal van Hy-Move, specialist in brandstofcellen voor toepassing van waterstof in bussen, vrachtwagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en, binnenvaartschepen. © Gerard Burgers

Veel vragen van de koning aan de ondernemers

De koning stelde veel vragen over de rol van het midden- en kleinbedrijf in de energietransitie. Ook de vraag hoe techniek aantrekkelijk te maken voor jongeren in Nederland kwam aan de orde. Veel hoop is op het IPKW gericht op intensere samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ,,Ik wens u alle succes”, sprak de koning na afloop. En richting de toekomst zei hij: ,,U weet me te vinden.”

Jeroen Herremans, directeur van Connectr dat als internationaal testlab voor alternatieve energie in de steigers staat, is ervan overtuigd dat het bezoek van de koning de sector veel gaat opleveren. ,,De komst van de koning is goud waard. Het geeft de aanzet tot nieuwe opdrachten en tot het tekenen van nieuwe contracten.”

Volledig scherm Gastheer Arnoud van de Bree, CEO van Nedstack (tweede van links), geeft uitleg over de techniek van brandstofcellen aan koning Willem-Alexander. © Gerard Burgers