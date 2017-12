Koningin Máxima opent Musis in Arnhem

De opening van Musis wordt gevierd in het weekeinde van 12, 13 en 14 januari met een open huis, een concert van Het Gelders Orkest in samenwerking met Introdans, Toneelgroep Oostpool en ArtEZ, en diverse andere optredens en activiteiten. Tijdens de familiedag, op 13 januari, komen de kinderen die op vrijdagmiddag gespeeld hebben nogmaals op het toneel.



Musis bestaat nu uit twee zalen: de historische 'Muzenzaal’, die geheel is gerenoveerd, en de in mei opgeleverde nieuwe Parkzaal. Het complex is niet alleen bestemd voor klassieke muziek, al is het wel de thuisbasis van Het Gelders Orkest, maar ook voor alle andere muzieksoorten.