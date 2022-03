Koningsdag Arnhem wil na twee jaar stilte weer knallen als vanouds

ARNHEM - Het moet weer ‘ouderwets gezellig worden’ tijdens Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem. ,,We mogen weer en we hebben er zin in. We willen feesten als vanouds”, zegt voorzitter Cillis Boerboom van de Stichting Koningsdag Arnhem.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat er op de avond van dinsdag 26 april en de dag erna, op Koningsdag, een Oranjefeest in Arnhem kan worden gehouden. De vorige twee edities moesten worden afgeblazen vanwege het rondwarende coronavirus, zoals dat de afgelopen twee jaar bij zoveel evenementen roet in het eten gooide.

‘Alle lichten op groen’

Volledig scherm Koningsdag Arnhem in 2019. © Erik van 't Hullenaar Boerboom blijft voorzichtig over de eerste editie in drie jaar. ,,Het is natuurlijk onder voorbehoud, maar het lijkt er op dat alle lichten op groen staan.” Hij verwacht een grote toeloop. Misschien wel van meer mensen dan Arnhem de laatste jaren, onder meer vanwege de slechte weersomstandigheden, gewend was. ,,Mensen hebben er echt weer zin in, zijn blij dat het weer kan.”

Het is nog te vroeg om namen van optredende artiesten te kunnen noemen, maar op pleinen als Markt en Trans worden zoals gebruikelijk weer grote feesten gegeven. Het dancefeest onder de John Frostbrug, de komende editie verzorgd door 8Bahn, moet uitwijken vanwege de onderhoudswerkzaamheden aan de brug van Rijkswaterstaat. De Melkfabriek is een nieuwe locatie.



Behalve op de bekende pleinen zijn op tientallen andere locaties feesten te verwachten, schat Boerboom in. ,,We hebben al iets van vijftig aanvragen van organisatoren binnen.” Daarover is nu overleg met de gemeente Arnhem. ,,Wij willen het net zo groots aanpakken als voorheen”, maakt de voorzitter de ambitie van de overkoepelende stichting duidelijk.

Veldslag in Park Sonsbeek

Arnhem liep de afgelopen twee jaar miljoenen euro’s aan inkomsten mis door het afgelasten van Koningsnacht en -dag. De organisatie schat in dat de feesten en optredens in de binnenstad bij mooi weer door zo’n 300.000 mensen worden bezocht. Geven die allemaal gemiddeld 25 euro uit, dan levert één jaar zo’n 7,5 miljoen euro op.

Vorig jaar leidde het gebrek aan georganiseerd vertier op Koningsdag tot een veldslag in het Arnhemse Park Sonsbeek tussen grote groepen feestvierende jongeren en de politie. Van ‘sober en verantwoord’ vieren - de oproep van premier Mark Rutte - was in het park geen sprake, vond Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch.

Dit jaar moet alles anders worden. En waar in andere steden de afgelopen jaren steeds vaker moest worden betaald voor Oranjefeesten, blijft Arnhem het standpunt huldigen dat alles gratis toegankelijk moet zijn. ,,We krijgen wel aanvragen voor betaalde feesten, maar die wijzen we af”, zegt Boerboom. ,,We zijn het grootste gratis toegankelijke Koningsdagfestival en dat willen we zo houden.”

Volledig scherm Koningsdag 2021. De Arnhemse politie maant feestvierders Park Sonsbeek zo snel mogelijk te verlaten. De ontruiming ontaardde in een grote vechtpartij. © Erik van 't Hullenaar