Koningsdag in Arnhem knalt door met de Snollebollekes en Nicky Romero

Zielloos Vitesse helpt Willem II van laatste plek af in eredivisie

TILBURG - Een zielloos Vitesse heeft opnieuw van een laagvlieger in de eredivisie verloren. Bij Willem II ging de equipe van coach Thomas Letsch met 1-0 onderuit. De Tilburgers verlaten daarmee de laatste plaats in de competitie. De Arnhemse formatie ligt, ook met de twaalfde nederlaag van het seizoen, nog steeds op koers voor een plek in de play-offs.

24 april