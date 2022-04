Koningsmarkt in Velp: ‘Meer dan tweehonderd kraampjes, maar de sfeer is heel dorps’

,,Het is de grootste particuliere markt in het oosten van Nederland”, vertelt Gety Hengeveld van Stichting Velp voor Oranje. ,,Een uur nadat mensen zich konden inschrijven, was de helft van de kraampjes al bezet.”

Lees ook PREMIUM Koningsdag wordt als vanouds gevierd in de dorpen rondom Arnhem

Een stukje verderop, aan de Hoofdstraat, is een Oranjebraderie met handelaren uit heel het land. ,,Op onze markt staan vooral Velpenaren”, zegt Hengeveld. ,,De sfeer is heel dorps.”

Genoeg ruimte

Kenmerkend aan de markt is dat de kraampjes aan de Rozendaalselaan maar aan één kant van de weg staan. ,,We willen dat niet verder uitbreiden. Er is nu genoeg ruimte om met een kinderwagen rond te lopen, of even een praatje te maken met elkaar.”



Naast alle mensen die de zolder opgeruimd hebben, staan er ook hobbyisten. ,,Zij verkopen zelfgemaakte schilderijen of kunstwerken”, vertelt Hengeveld. ,,Een van hen heeft een grote verzameling oude boeken. Hij trekt bezoekers uit heel de regio, van Zevenaar tot Zutphen.”

Quote Op onze markt staan vooral Velpenaren Gety Hengeveld, Stichting Velp voor Oranje

Hapje en drankje

Officieel mag er geen eten verkocht worden, maar voor Klub Bosna wordt een uitzondering gemaakt. ,,Dat verkoopt halverwege de route Bosnische hapjes, koekjes en limonade.”



Op diverse plaatsen spelen muzikanten om geld in te zamelen voor zichzelf of een goed doel. Om 11.00 uur is er een optreden van muziekvereniging Harmonie Unisono Velp.

De Koningsmarkt begint om 10.00 uur. De meeste winkels in het centrum zijn ook geopend.