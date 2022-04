Koningsmarkt Velp weer topattractie na drie jaar stilte

Arnhemse Boys legt het hoofd in de schoot, degradatie niet meer af te wenden: ‘Dit is wat het is’

Over handhaven in de derde klasse praat niemand op sportpark Schuytgraaf. De nederlaag tegen Trekvogels (4-0 verlies) wordt slechts voor kennisgeving aangenomen. Alle aandacht is al gericht op het komende seizoen.

25 april