Koninklijke Erepenning voor West Arnhemsche Muziekvereeniging

De penning staat symbool ‘voor het respect en de waardering’ van koning Willem-Alexander ‘voor de bijzondere verdiensten’ van de West-Arnhemsche Muziekvereeniging. De onderscheiding, die alleen uitgereikt wordt tijdens de viering van een 50-jarig jubileum of een volgend meervoud van 25 jaar, is speciaal bedoeld voor verenigingen, stichtingen en instellingen.

,,De West Arnhemsche Muziekvereeniging begrijpt als geen ander dat muziek gaat over mensen”, zei Marcouch in zijn toespraak. ,,Ik zie het overal waar ik kom: daar waar de muziek klinkt, komen mensen nader tot elkaar. Door samen muziek te maken, vinden we elkaar in onze overeenkomsten. Zoals ook onze instrumenten, met ieder een eigen klank, elkaar vinden in het samenspel voor een uitvoering.”