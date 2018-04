Korenbeurs op de Korenmarkt in Arnhem omgetoverd tot foodhal met dertien keukens

Britse auteur: 'Operatie Market Garden was zelfmoord­mis­sie'

13:39 ARNHEM - De Britse veldmaarschalk Montgomery leed aan het syndroom van Asperger, een vorm van autisme, dat hem doof maakte voor kritiek. Zijn generaal 'Boy Browning' liet ijdelheid en ambities prevaleren boven alles. Tegen deze achtergrond flanste de Britse legerleiding in september 1944 'Operatie Market Garden' in elkaar, een doldriest plan om met een reeks landingen van parachutisten de bruggen over de rivieren in Nederland te veroveren en via Arnhem door te stoten naar Hitler-Duitsland.