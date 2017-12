Korenmarkt verboden terrein voor OGC Nice-supporters

Net als bij de eerdere wedstrijden in de groepsfase van de Europa League (tegen Lazio Roma en Zulte Waregem) is er voor de aanhang van de bezoekende club een flyer gemaakt met instructies en regels.



Zo wordt ze duidelijk gemaakt dat vuurwerk en rookbommen afsteken niet is toegestaan, net als het nuttigen van alcohol op de openbare weg. Wie zich niet houdt aan dergelijke bepalingen loopt het risico de wedstrijd in GelreDome te missen.



In tegenstelling tot de voorgaande Europese thuiswedstrijden is er geen fanzone ingericht op het Gele Rijdersplein. Er worden maximaal 300 Fransen verwacht en mogelijk arriveren die pas later op de dag in Arnhem. De Nice-supporters kunnen zich vrij bewegen door de binnenstad, maar de Korenmarkt is 'interdit'. De autoriteiten willen mogelijke confrontaties met Vitesse-supporters daar voorkomen.