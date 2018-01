Kort avontuur voor goudvis in Jansbeek

Wageninger (22) opgepakt voor winkeldiefstal in Arnhem

12:06 ARNHEM - Een 22-jarige man uit Wageningen is vrijdagavond in Arnhem opgepakt voor winkeldiefstal. De man had in een supermarkt in de Kronenburgpassage wat spulletjes niet afgerekend en is door de beveiligingsmedewerker van de winkel aangehouden.