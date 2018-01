Kunstenaar moet bijklussen om rond te komen

Beeldend kunstenaars uit de regio klussen flink bij om het hoofd boven water te houden. De meesten houden aan het kunstenaarschap 10.000 euro of minder per jaar over. Met nevenactiviteiten weet ruim een derde het jaarinkomen op te vijzelen naar 20.000 euro of minder.

Dat blijkt uit een steekproef van De Gelderlander onder beeldend kunstenaars in de regio waar deze krant verschijnt. Van de meer dan negentig respondenten is het grootste deel afkomstig uit de regio's Arnhem en Nijmegen. Ook enkele kunstenaars uit de Achterhoek, Liemers en Vallei vulden de vragenlijst in.

Klusjesman

Beeldend kunstenaars doen de meest uiteenlopende dingen om in hun onderhoud te voorzien, omdat ze van de kunst alleen niet kunnen leven. Ze zijn klusjesman, portier, schoonmaker, hondenoppas, slaapwacht of logistiek medewerker bij IKEA. Tachtig procent houdt er een nevenberoep op na. In een kwart van de gevallen voeren kunstenaars meerdere nevenactiviteiten uit om geld te verdienen.

Quote De motivatie om het vak te blijven uitoefenen daalt, velen stoppen ermee Op de meerkeuzevraag welke belemmeringen een redelijke vergoeding voor hun werk als kunstenaar in de weg staan, geeft 65 procent van de ondervraagden aan dat opdrachtgevers te weinig budget zeggen te hebben om de gevraagde som te betalen. Ongeveer een derde geeft ook als reden dat de concurrentie onder de marktprijs werkt. Verder wordt genoemd dat het moeilijk is om werk te exposeren, onder meer omdat galeries en tentoonstellingsruimtes (te) hoge commissies vragen.

Schoorsteen moet roken

Uit de opmerkingen die worden gemaakt naar aanleiding van de enquête spreekt bezorgdheid over de teloorgang van de kunstsector. ,,De motivatie om het vak te blijven uitoefenen daalt, velen stoppen ermee’’, zegt de Lentse kunstenares Marjoke van de Plassche. ,,De schoorsteen van de kunstenaar moet tenslotte ook roken. Het is tijd dat de private sector weer als mecenas inspringt om veelbelovende kunstenaars van een honorarium te voorzien.’’

Actieplan

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur adviseerden eerder dit jaar de positie van professionals in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Daar was een eigen onderzoek aan vooraf gegaan met de bevinding dat die positie door de economische crisis en miljoenenbezuinigingen van de overheid achteruit is gehold. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur heeft aangekondigd in februari met een actieplan te komen.