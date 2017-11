Lange file op A50 bij Renkum na ongeval 'met vijf auto's'

Meinerswijk: in 2020 gaat de schop de grond in

7 november ARNHEM - 2020. In dat jaar moeten de eerste woningen gaan verrijzen in Stadsblokken-Meinerswijk, het uiterwaardengebied aan de zuidoever van de Rijn in Arnhem. Dat is althans de planning van KondorWessels Projecten, projectontwikkelaar en grootgrondbezitter in het gebied.