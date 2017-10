File op A50 bij Arnhem door ongeval met vrachtwagen

UPDATE Gevonden jas is van vermiste Anne, politie zoekt ook in tuinen

14:44 ARNHEM/ UTRECHT - De jas die dinsdag is gevonden in Huis ter Heide, is van de vermiste Anne Faber (25). Dat meldt de politie vrijdag. De zoektocht naar de in Arnhem opgegroeide Utrechtse vrouw gaat intussen verder. De politie kamt daarbij ook de tuinen uit van bewoners van Huis ter Heide.