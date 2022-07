‘Lastige dronkaard’ blijkt tasjesrover: slachtoffer dolblij dat foto’s overleden moeder terug zijn

Vahe (25) begon als afwasser en blijkt culinair toptalent: ‘Google vertaler werd mijn beste vriend’

ARNHEM - Vahe Amroian (25) droomde ervan om scheikundeleraar te worden toen hij opgroeide in Syrië. De wrede burgeroorlog zette een streep door zijn plannen. Met een kleine boot stak hij met zijn familie de zee over tussen Turkije en Griekenland. Na een tocht vol gevaren kwamen ze in Nederland terecht. In Arnhem ontdekte Amroian zijn talent voor koken.

14:55