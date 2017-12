Leeuw Thor doodt leeuwin voor ogen publiek in Burgers Zoo

ARNHEM - Mannetjesleeuw Thor in Burgers Zoo heeft voor het oog van het publiek rond 15.00 uur een vrouwtjesleeuw doodgebeten. Volgens biologe Wineke Schoo van het dierenpark renden de dieren achter elkaar aan en is de vrouwtjesleeuw later dood gevonden.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, omdat er geen medewerkers in de buurt waren. Het dodelijke incident vond ook plaats op een plek waar geen camera's hangen. Drie bezoekers die het incident gezien hadden, vertelden de verzorgers dat de man de vrouw had doodgebeten.

Gebrul

Uit sporen in de sneeuw is duidelijk dat de dieren, een mannetje en drie vrouwtjes, onlangs nog bij elkaar geslapen hebben. Omstreeks 15.00 uur hoorden verzorgers, die achter het verblijf bezig waren, lawaai en gebrul. Zij gingen naar voren en zagen de dode leeuwenvrouw in een hoek liggen. Medewerkers van het park hebben alleen een hoop gebrul gehoord. Het leeuwenverblijf, een kleine grot waarin de dieren afzondering kunnen zoeken, is inmiddels afgezet voor het publiek.

De verzorgers hebben door een hek te plaatsen het zicht op het leeuwenverblijf voor bezoekers onmogelijk gemaakt. De leeuwen bevinden zich immers nog alle vier in het hok, inclusief de man en de dode vrouw. Voorlopig worden de dieren even met rust gelaten.

Laagste in de orde

Thor, rond de tien jaar oud, is eigen kweek van het park, in 2015 zijn daar vier vrouwtjes uit Denemarken bij gekomen om een harem te vormen. Vrij kort daarna is een van de vrouwtjes dood aangetroffen. Kort daarop is de leeuw Zeus, een broer van Thor, naar een andere dierentuin verhuisd.

Volledig scherm Thor vijf jaar geleden onder narcose, omdat een gebroken hoektand moest worden getrokken door dierenarts Henk Luten. © Marc Pluim ,,We waren nog in de opbouwfase van de groep, het wijfje dat gedood is was de laagste in de orde. Maar niets wees erop dat dit zou gebeuren’’, zegt Schoo. ,,Het gebeurt wel vaker dat leeuwen met elkaar vechten, en dat kan er soms heftig aan toe gaan, er is bij ons ook al eens eerder een leeuw gedood na een gevecht. Mogelijk is het dier op vitale delen geraakt. We kunnen nu nog niet bij het dode dier komen in het leeuwenverblijf omdat het mannetje daar nog is.’’ De namen van de dieren maakt ze liever niet bekend. Het is beleid van het park om ze als wilde dieren te presenteren, niet als gedomesticeerde dieren.

Geen spel

De bezoekers die het incident hebben gezien, hebben gewoon hun bezoek aan het park vervolgd. Zij zijn niet opgevangen. Wineke Schoo zegt dat het waarschijnlijk nooit duidelijk zal worden wat er is gebeurd. ,,Het kan zijn dat de leeuw niet heeft willen doden, maar dat het door zijn kracht per ongeluk is gebeurd. Misschien was het een beet die op de verkeerde plek is terechtgekomen. Wel is duidelijk dat dit geen spel was. De man zat de vrouw met volle vaart achterna. We vinden het sneu voor het gedode dier. Elk dier is ons lief. Maar we konden niet vermoeden dat onder deze dieren iets mis zou gaan.’’

Veel tijd om het dode dier te laten onderzoeken is er vermoedelijk niet. ,,Bij wet zijn we verplicht om het aan te bieden aan een destructiebedrijf.’’