Lekker afkoelen! Binnenkort groot waterfestijn op het Croydonplein in Kronenburg

Vier gewonden bij zeer grote brand in 'kruip-door-sluip-door woningen' voor arbeidsmi­gran­ten

VELP - De vlammen sloegen maandagochtend vroeg metershoog uit het dak bij een zeer grote brand in diverse woningen voor arbeidsmigranten aan de Willemstraat in Velp. Vier personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet en heeft de omgeving afgezet.

8 augustus