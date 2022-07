Leo Koswal sjokte heel erg langzaam, om zo langer applaus te mogen ontvangen

Krijgt Arnhem er 430 woningen bij? Oordeel Raad van State in slepende procedure opnieuw uitgesteld

ARNHEM/ DEN HAAG - De Raad van State belegt een extra zitting in de procedure over Stadsblokken en Meinerswijk in Arnhem. Die is ingepland voor eind september. Dat betekent dat niet eerder dan half november, zes weken na de zitting, een uitspraak te verwachten is over de plannen voor het Arnhemse uiterwaardengebied.

25 juli