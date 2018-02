Leontine Borsato verrast Eusebius met half miljoen

Man (25) vrijgesproken van misbruiken slapende vrouw op feestje in Arnhem

15:38 ARNHEM/ ELST - Een 25-jarige man uit Elst is maandag vrijgesproken van het seksueel misbruiken van een vriendin op een feestje in Arnhem in juni 2016. De vrouw zegt dat ze in slaap was gevallen in de tuin en wakker schrok toen ze merkte dat er iemand aan haar zat.