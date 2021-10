Let op! Werkzaamheden aan A325 en N325: drie afsluitingen in het weekend

Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A15, A50 en de A12. Deze route is met borden aangegeven. Plaatselijk verkeer wordt omgeleid via gele borden. Nood- en hulpdiensten kunnen langs de werkzaamheden. De wegen in de andere richtingen zijn gewoon open. Rijkswaterstaat voert voor de provincie Gelderland deze onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit. Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Nijmeegseplein tot aan Ressen

Vrijdag 29 oktober 21.30 uur tot zaterdag 30 oktober 8.00 uur is de A325 vanuit Nijmeegseplein tot aan knooppunt Ressen aan de beurt. Dit stuk is dan afgesloten. Ook de opritten Burgemeester Matsersingel en Elst richting knooppunt Ressen en de afslag naar de A15 zijn dicht. Verkeer richting Nijmegen wordt omgeleid via de Batavierenweg en de N837. Verkeer vanuit Elst richting Nijmegen wordt omgeleid via de Rijksweg Zuid.

Knooppunt Ressen tot Nijmeegseplein

Vrijdag 5 november 21.30 uur tot zaterdag 6 november 8.00 uur: A325 vanaf Knooppunt Ressen tot kruispunt Nijmeegseplein. De A325 is afgesloten voor alle verkeer vanuit Nijmegen vanaf knooppunt Ressen tot het Nijmeegseplein.



Ook de opritten Elst, Burgemeester Matsersingel en Kronenburg richting Arnhem zijn afgesloten. De A325 blijft open voor verkeer van Arnhem naar Nijmegen. Huissen is bereikbaar via de A15 en de Karstraat en Elst is bereikbaar via Rijksweg Zuid.

Nijmeegseplein tot Lange Water

Donderdag 11 november 21.30 uur tot vrijdag 12 november 6.00 uur tussen kruispunt Nijmeegseplein tot kruispunt Lange Water bij Presikhaaf. Doorgaand verkeer vanuit Nijmegen naar Velperbroek wordt omgeleid via de A15 en A50. Huissen is bereikbaar via de Huissenstraat in Arnhem of de A15 en Karstraat.